УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА пройдет на парижском стадионе «Стад де Франс» вместо петербургской «Газпром Арены». Об этом сообщила пресс-служба УЕФА. Решение было принято после российского вторжения в Украину.

Матч пройдет, как и было запланировано, 28 мая.

УЕФА также обязал сборные команды России и Украины проводить на нейтральных полях свои домашние матчи, проходящие под эгидой организации.

Ранее футбольные союзы Польши, Чехии и Швеции заявили, что их сборные команды не поедут в Россию для участия в стыковых матчах за выход на чемпионат мира 2022 года.

Российские войска вторглись в Украину утром 24 февраля. После этого страны Запада объявили о введении жестких санкций, направленных на ослабление российской экономики, финансового и военно-промышленного сектора. Появились случаи отказа и от культурного сотрудничества с российскими деятелями; в частности, было отменено выступление Валерия Гергиева и Дениса Мацуева в нью-йоркском Карнеги-холле.

Читайте также

Война Российское вторжение в Украину. Второй день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Российское вторжение в Украину. Второй день. Онлайн «Медузы»