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УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж

Источник: УЕФА

Финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА пройдет на парижском стадионе «Стад де Франс» вместо петербургской «Газпром Арены». Об этом сообщила пресс-служба УЕФА. Решение было принято после российского вторжения в Украину.

Матч пройдет, как и было запланировано, 28 мая.

УЕФА также обязал сборные команды России и Украины проводить на нейтральных полях свои домашние матчи, проходящие под эгидой организации.

Ранее футбольные союзы Польши, Чехии и Швеции заявили, что их сборные команды не поедут в Россию для участия в стыковых матчах за выход на чемпионат мира 2022 года.

Российские войска вторглись в Украину утром 24 февраля. После этого страны Запада объявили о введении жестких санкций, направленных на ослабление российской экономики, финансового и военно-промышленного сектора. Появились случаи отказа и от культурного сотрудничества с российскими деятелями; в частности, было отменено выступление Валерия Гергиева и Дениса Мацуева в нью-йоркском Карнеги-холле.

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