Путин призвал украинских военных захватить власть в стране: «Нам с вами будет легче договориться»

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Президент России Владимир Путин 25 февраля призвал украинских военных захватить власть в Украине.

«Берите власть в свои руки! Похоже, нам с вами будете легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», — заявил он.

В своем заявлении Путин повторил утверждения российского Минобороны, что в боестолкновения с российскими военными якобы вступают в основном не украинские военнослужащие, а «националистические формирования». Согласно официальной украинской информации, сопротивление российскому вторжению оказывает именно украинские вооруженные силы.

За несколько часов до заявления Путина его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил о готовности Кремля отправить делегацию на переговоры с украинскими властями.

Власти РФ называют «денацификацию» Украины одной из целей российского вторжения, которое началось 24 февраля.

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