Петиция с требованием остановить войну в Украине набрала более 500 тысяч подписей

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Петиция на сайте Change.org с требованием прекратить вторжение России в Украину набрала более 500 тысяч подписей чуть более чем за сутки.

Петиция, составленная правозащитником Львом Пономаревым, призывает россиян «стать частью антивоенного движения» и «выступать против войны».

«Сделайте это хотя бы для того, чтобы показать всему миру, что в России были, есть и будут люди, которые не примут подлости, творимой властями, превратившими само государство и народы России в орудие своих преступлений», — сказано в обращении.

После начала войны в Украине в десятках российских городов прошли акции протеста, более 1800 человек были задержаны. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин «слышит мнение всех», однако «понимает пропорции» между сторонниками и противниками войны.

Читайте также

Война Российское вторжение в Украину. Второй день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Российское вторжение в Украину. Второй день. Онлайн «Медузы»