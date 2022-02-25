Петиция с требованием остановить войну в Украине набрала более 500 тысяч подписей
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Петиция на сайте Change.org с требованием прекратить вторжение России в Украину набрала более 500 тысяч подписей чуть более чем за сутки.
Петиция, составленная правозащитником Львом Пономаревым, призывает россиян «стать частью антивоенного движения» и «выступать против войны».
«Сделайте это хотя бы для того, чтобы показать всему миру, что в России были, есть и будут люди, которые не примут подлости, творимой властями, превратившими само государство и народы России в орудие своих преступлений», — сказано в обращении.
После начала войны в Украине в десятках российских городов прошли акции протеста, более 1800 человек были задержаны. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин «слышит мнение всех», однако «понимает пропорции» между сторонниками и противниками войны.