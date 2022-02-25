Петиция «Остановить войну с Украиной!» на Change.org собрала более 400 тысяч подписей
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Петиция с требованием прекратить вторжение России в Украину на сайте Change.org собрала более 400 тысяч подписей. С момента создания петиции прошло менее суток.
Обращение создал руководитель правозащитной организации «За права человека» Лев Пономарев.
Становитесь частью антивоенного движения, выступайте против войны. Сделайте это хотя бы для того, чтобы показать всему миру, что в России были, есть и будут люди, которые не примут подлости, творимой властями, превратившими само государство и народы России в орудие своих преступлений.