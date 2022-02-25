Doxa: в некоторых российских вузах студентам пытаются помешать высказываться против войны с Украиной

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Некоторые российские университеты оказывают давление на студентов, чтобы заставить их не высказываться критически о войне с Украиной в соцсетях. Об этом сообщает студенческое издание Doxa.

По информации, которую Doxa получила от студентов, в Российском экономическом университете имени Плеханова от учащихся потребовали не выкладывать в соцсети ничего, «что касается ситуации с Украиной».

В Финансовом университете старост попросили «вести мониторинг» однокурсников и преподавателей на предмет «некорректных высказываний, призывов, „своих мнений“ и репостов в соцсетях» о войне.

Ранее издания НДН.Инфо и TJournal рассказали о задержании студента факультета информационных технологий Новосибирского университета (НГУ) после того, как он повесил на окне общежития флаг Украины. В паблике «мемы 220б» во «ВКонтакте» опубликовали обращение якобы от имени деканата факультета с призывом к студентам «не наломать дров».

Накануне актер московского театра имени Маяковского Макар Запорожский, а также источник Znak.com на телеканале «Матч ТВ» заявили о попытках руководства запретить сотрудникам высказываться в соцсетях против войны.

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