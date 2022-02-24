В центре Москвы идет акция против войны с Украиной. Ее участников задерживает полиция
Источник: Meduza
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На Пушкинской площади в центре Москвы началась акция против войны с Украиной. По оценкам корреспондента «Медузы», в ней участвуют около 700 человек.
Протестующие пошли вниз по бульварам. Они скандируют «Нет войне». Их начала задерживать полиция.
Ранее антивоенных акции в форме одиночных пикетов и митингов прошли в других городах России.
По последним данным «ОВД-Инфо», всего из-за этих акций задержали почти 400 человек; задержания прошли в 39 городах.