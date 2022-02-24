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В центре Москвы идет акция против войны с Украиной. Ее участников задерживает полиция

Источник: Meduza

На Пушкинской площади в центре Москвы началась акция против войны с Украиной. По оценкам корреспондента «Медузы», в ней участвуют около 700 человек.

Протестующие пошли вниз по бульварам. Они скандируют «Нет войне». Их начала задерживать полиция.

Ранее антивоенных акции в форме одиночных пикетов и митингов прошли в других городах России.

По последним данным «ОВД-Инфо», всего из-за этих акций задержали почти 400 человек; задержания прошли в 39 городах.

Подробнее о митингах — в нашем онлайне

Война Российское вторжение в Украину. Первый день. Онлайн «Медузы»

Подробнее о митингах — в нашем онлайне

Война Российское вторжение в Украину. Первый день. Онлайн «Медузы»

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