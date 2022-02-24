В центре Москвы идет акция против войны с Украиной. Ее участников задерживает полиция

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

На Пушкинской площади в центре Москвы началась акция против войны с Украиной. По оценкам корреспондента «Медузы», в ней участвуют около 700 человек.

Протестующие пошли вниз по бульварам. Они скандируют «Нет войне». Их начала задерживать полиция.

Ранее антивоенных акции в форме одиночных пикетов и митингов прошли в других городах России.

По последним данным , всего из-за этих акций задержали почти 400 человек; задержания прошли в 39 городах.

Подробнее о митингах — в нашем онлайне

Война Российское вторжение в Украину. Первый день. Онлайн «Медузы»

Подробнее о митингах — в нашем онлайне

Война Российское вторжение в Украину. Первый день. Онлайн «Медузы»

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!