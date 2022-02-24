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По последним данным, на акциях против вторжения в Украину задержали 1237 человек в 49 городах России. Об этом сообщает .

Больше всего задержанных в Москве — не менее 629 человек. Среди них социолог Григорий Юдин. Его доставили в ОВД «Южное Медведково». Юдину стало плохо, так как у него хроническое заболевание, но к нему отказались пустить скорую помощь, сообщил "ОВД-Инфо".

В то же время политик Юлия Галямина сообщила, что Юдин «был избит полицией и доставлен без сознания в ОВД «Южное Медведково». По информации Галяминой, в ОВД нет было адвоката, а скорая отказалась туда ехать. Позднее политик сообщила, что «скорую вызвали, адвоката нашли».

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