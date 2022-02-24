Минобороны РФ заявило об уничтожении 74 украинских военных объектов, в том числе 11 аэродромов

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В ходе военной операции России против Украины уничтожены 74 наземных объекта инфраструктуры Вооруженных сил Украины. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

Среди прочего выведены из строя 11 аэродромов военно-воздушных сил, три командных пункта, пункт базирования военно-морских сил Украины, а также 18 радиолокационных станций зенитных-ракетных комплексов ПВО С-300 и «Бук — М1», утверждают в ведомстве. Также российские военные, по заявлению Минобороны, сбили боевой вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2».

В ходе военной операции «в результате ошибки техники пилотирования» российский штурмовик Су-25 потерпел аварию, летчик катапультировался и вернулся на базу, сообщили в ведомстве.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные не наносят удары «как по украинским городам, так и по социальным объектам в воинских гарнизонах», в том числе по домам офицеров, жилым домам и казармам, «чтобы избежать потерь среди украинских военнослужащих и членов их семей».

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