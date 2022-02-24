Курс евро превысил 100 рублей на межбанковском рынке

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На межбанковском рынке Forex курсы евро и доллара стали достигать исторических максимумов по отношению к рублю на фоне начала российской военной операции в Донбассе.

Как следует из данных торгов, курс евро достиг 100,8 рубля, курс доллара — 89,5 рубля.

Утром 24 февраля Мосбиржа приостановила торги на фоне обвала индекса более чем на 11%.

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