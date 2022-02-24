«Эта авантюра принесет горе в семьи тысяч людей». Российские независимые СМИ выступили против войны с Украиной

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Российские журналисты выступают против войны, объявленной Украине президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом говорится в заявлении сообщества независимых российских медиа .

Сегодня президент РФ Владимир Путин начал войну с Украиной. Боль, гнев и стыд — вот три слова, которые отражают наше отношение к происходящему. Эта авантюра принесет горе в семьи тысяч людей и в Украине и в России. Эта авантюра чревата большой войной, в которую вовлекутся и другие государства. Со времен Карибского кризиса мир ни разу не был так близок к глобальной катастрофе.

Мы, журналисты независимых российских медиа, заявляем, что мы против затеянной руководством России бойни. Мы обещаем, что будем честно рассказывать о происходящем, пока у нас будет эта возможность. Мы желаем стойкости и силы народу Украины, противостоящему агрессии и всем в России, кто сейчас пытается противостоять милитаристскому безумию.

Мы обращаемся и к тем, кто пытается объяснить рационально мотивы начала войны, оправдывая ее начало необходимостью защиты от НАТО и «украинского нацизма». Война теперь не просто спор в телеэкране и на кухнях. Она воплотилась. В Харькове танки. А на настоящей войне всегда гибнут люди. Мы надеемся, что похоронка придет не в ваш дом. Но уверенности в этом быть не может. Нет войне.

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Война Россия начала вторжение в Украину. Онлайн «Медузы»