Умер певец Марк Ланеган

Американский музыкант Марк Ланеган умер в возрасте 57 лет. Он скончался 22 февраля в своем доме в городе Килларни на юго-западе Ирландии. О причинах смерти не сообщается.

Как пишет The Guardian, в 2021 году Ланеган перенес тяжелый ковид. Он несколько месяцев провел в больнице, периодически впадая в кому. Об этом музыкант подробно рассказал в мемуарах «Дьявол в коме», вышедших в декабре 2021 года.

Марк Ланеган известен как вокалист группы Screaming Trees, считающейся одной из родоначальниц гранжа наряду с Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden и Alice in Chains. Вместе со Screaming Trees Ланеган записал восемь альбомов. В 1990-м году он также начал сольную карьеру. В записи его дебютного альбома «The Winding Sheet» участвовали Курт Кобейн и Крист Новоселич из Nirvana.

В 2000-е годы Ланеган был участником группы Queens of the Stone Age, с которой выпустил пять альбомов, включая знаменитые «Rated R», «Songs for the Deaf» и «Lullabies to Paralyze». Также он выпустил три совместных альбома с бывшей вокалисткой Belle & Sebastian Изобель Кэмпбелл, сотрудничал с The Gutter Twins, Soulsavers, The Twilight Singers, Unkle, Mad Season и многими другими. Последний, двенадцатый по счету сольный альбом Марка Ланегана «Straight Songs of Sorrow» вышел в мае 2020 года.

