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В ходе торгов на Московской бирже 23 февраля курс доллара превысил 81 рубль. Это произошло впервые с 23 марта 2020 года, сообщает «Интерфакс».

На момент написания данной новости доллар снова торговался ниже 81 рубля. Его курс составлял 80,89 (+2 рубля к уровню закрытия предыдущих торгов). Курс евро — 91,44 (+1,99 рубля к уровню предыдущего дня).

Официальный курс украинской гривны 23 февраля упал до семилетнего минимума по отношению к доллару: Нацбанк Украины установил курс доллара на уровне 29,25 гривны. Курс евро составляет 33,17 гривны.

Российская и украинская валюта дешевеют на фоне обострения кризиса в отношениях двух стран. 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимыми самопровозглашенные ДНР и ЛНР, а 22 февраля получил от Совета Федерации разрешение на ввод войск на их территории. США, Канада, Евросоюз, Великобритании, Япония и Австралия ввели санкции против России.

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