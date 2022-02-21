Проект о поэзии Prosodia оштрафовали на 35 тысяч рублей за цитату из письма Тургенева Герцену

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Суд в Ростове-на-Дону оштрафовал проект о поэзии Prosodia на 35 тысяч рублей из-за цитирования письма Ивана Тургенева к Александру Герцену со словом «********» (ублюдок). Об этом рассказал главный редактор журнала Владимир Козлов.

По решению суда Козлову назначили штраф в пять тысяч рублей, а юридическому лицу проекта АНО «Инновационные гуманитарные проекты» — 30 тысяч рублей. Главный редактор не уточнил статью КоАП РФ, по которой их признали виновными.

«Суд мог быть к нам более суров (по КоАП штрафы для юрлиц указаны в размере от 20 до 200 тысяч рублей), но мог быть и более милостив — когда организация привлекается впервые, суд часто обходится и предупреждением», — написал Козлов. По его словам, во время заседания даже Роскомнадзор просил суд вынести изданию предупреждение.

«Но нет, видимо, растление общественной морали нецензурной бранью, пусть даже и в исполнении певца великого и могучего русского языка, должно было быть наказано», — заявил главред.

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Управление Роскомнадзора по Ростовской области составило протокол об административном правонарушении на проект Prosodia из-за публикации о выходе сборника поэта XIX века Степана Шевырева. В заметке цитировался отрывок из письма Тургенева Герцену со словом «********» (ублюдок). Ведомство посчитало его матерным.

Главный редактор журнала Владимир Козлов объяснял, что в XIX веке слово «********» и слово «ублюдок» употреблялось в одном значении — «внебрачный ребенок». При этом слово «ублюдок» никогда не признавалось матерным, хотя содержит тот же запрещенный Роскомнадзором корень, что и «********».

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