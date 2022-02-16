Роскомнадзор составил протокол на проект о поэзии. Причиной стала цитата из письма Тургенева Герцену

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Управление Роскомнадзора по Ростовской области составило протокол об административном правонарушении на проект о русской поэзии Prosodia из-за цитирования письма Ивана Тургенева к Александру Герцену. Об этом рассказал главный редактор проекта Владимир Козлов.

Суд должен рассмотреть протокол в понедельник, 21 февраля. Претензии Роскомнадзора связаны с заметкой проекта о выходе сборника поэта XIX века Степана Шевырева, где цитировался отрывок из письма со словом «********» (ублюдок). Ведомство посчитало его матерным.

По словам Козлова, редакция трижды пыталась связаться с Роскомнадзором и предоставить объяснения, но в протокол их не включили. Поэтому главред опубликовал их в фейсбуке.

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Так, Козлов со ссылкой на словарь Даля утверждает, что в XIX веке слово «********» употреблялось в том же значении, что и слово «ублюдок» — «внебрачный ребенок». При этом слово «ублюдок» никогда не признавалось матерным, хотя содержит тот же запрещенный Роскомнадзором корень, что и «********».

«Prosodia ни в коем случае не хотела бы сеять брань, но и охранять людей в возрасте 18+ от суждений классиков довольно странно. Впредь готовы быть аккуратнее в этом вопросе», — отметил Козлов.

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