Индекс Московской биржи снизился на 8% на фоне обострения ситуации вокруг Донбасса

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Котировки акций российских компаний снижаются на торгах на Московской бирже на фоне очередного обострения ситуации вокруг Донбасса.

Индекс МосБиржи по состоянию на 14:30 мск снизился на 8% по сравнению с закрытием предыдущих торгов. Индекс РТС потерял 9,5%.

В частности, сообщает «Интерфакс», подешевели акции «Интер РАО»(-15,7%), «АЛРОСА» (-8,8%), ценные бумаги Сбербанка, «Яндекса» и «Роснефти» потеряли более 8%.

Курс рубля к доллару и евро на торгах на Московской бирже также снизился. По состоянию на 14:35 американская валюта стоила 77,7 рубля, подорожав с начала торговой сессии на 40 копеек, евро торговался по 88,12 рубля (+57 копеек).

Вечером в пятницу, 18 февраля, власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию. Президент РФ Владимир Путин распорядился выплатить каждому беженцу по 10 тысяч рублей. Семь регионов России, принимающие беженцев, объявили на своей территории режим ЧС, который позволяет проще привлекать силы и средства, включая финансовые.

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