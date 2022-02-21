Американское посольство предупредило об угрозах терактов в России

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Посольство США в Москве выпустило предупреждение для американских граждан об угрозах терактов в общественных местах на территории России.

«По сообщениям СМИ, имели место угрозы нападения на торговые центры, железнодорожные станции и станции метрополитена и другие места скопления людей в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в районах повышенной напряженности вдоль границы России с Украиной», — говорится в заявлении на сайте посольства.

Ссылки на конкретные публикации СМИ, из которых можно сделать вывод об угрозе терактов, ведомство не приводит.

В связи с объявленной угрозой американские дипломаты советуют согражданам в России следить за обновлениями в СМИ, избегать скоплений людей, быть на связи с друзьями и родственниками и иметь план эвакуации из России, «не предполагающий помощи правительства США».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на публикацию американского посольства в своем телеграм-канале. «Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать?» — написала она.

Ранее в январе американское посольство рекомендовало согражданам воздержаться от поездок в Россию, в том числе из-за сохраняющейся напряженности на границе с Украиной. Помимо этого в предупреждении говорилось о риске терактов на Северном Кавказе. На фоне обострения вокруг Украины Госдепартамент США также рекомендовал американцам воздержаться от поездок в Украину и Беларусь.

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