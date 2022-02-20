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Заявления на российское гражданство подали почти миллион жителей Донбасса

Источник: ТАСС

Общее количество жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, подавших заявления на получение российского гражданства, составляет 950 тысяч человек. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.

По словам Володацкого, по данным на середину февраля, в ДНР и ЛНР проживали 776 тысяч граждан России. Еще 170 тысяч жителей региона проходят процедуру оформления гражданства прямо сейчас.

Жители ДНР и ЛНР могут получать российское гражданство в упрощенном порядке с 2019 года — перед этим им не надо получать вид на жительство и проживать в России на протяжении пяти лет, как другим соискателям гражданства.

На территории ДНР и ЛНР суммарно проживают более 3,5 миллиона человек.

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