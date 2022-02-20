Водолазы нашли в Москве-реке тело бывшего замминистра юстиции России. Он провалился под лед, катаясь на квадроцикле

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В Одинцовском городском округе Подмосковья водолазы обнаружили на дне Москвы-реки тело бывшего замминистра юстиции Владимира Ялунина. Об этом сообщает РБК.

Тело обнаружили поисково-маневренная группа и волонтеры, отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Ялунина искали с 6 февраля — накануне он поехал кататься на квадроцикле и не вернулся. В тот же день спасатели обнаружили следы квадроцикла, ведущие к реке, и полынью, где они обрывались. На дне реки у места, где была полынья, водолазы нашли сам квадроцикл.

Ялунину было 70 лет. Он занимал должность замминистра юстиции с декабря 2004 по август 2006 года. До этого на протяжении нескольких лет он был начальником Главного управления исполнения наказаний Минюста.