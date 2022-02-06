В Подмосковье пропал бывший замминистра юстиции. Его квадроцикл нашли в Москве-реке

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

70-летний бывший заместитель министра юстиции России Владимир Ялунин пропал в Одинцовском городском округе Подмосковья. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, а также телеграм-каналы «112» и Mash.

По словам собеседника агентства, бывший замминистра выехал на квадроцикле в поле и не вернулся, телефона при нем не было.

Информацию об этом подтвердили в региональном управлении МЧС. В пресс-службе ведомства рассказали, что Ялунин уехал вечером 5 февраля, а сообщение о том, что он пропал, поступило спасателям в ночь на 6 февраля.

Следы квадроцикла, ведущие к Москве-реке, обнаружили в районе села Козино, сообщили в МЧС. Они заканчиваются разломом льда в 10 метрах от берега. На дне реки водолазы нашли квадроцикл.

Подмосковное управление Следственного комитета начало доследственную проверку. Глава СК РФ Александр Бастрыкин, в свою очередь, поручил криминалистам ведомства присоединиться к поискам Ялунина.

Владимир Ялунин возглавлял Главное управление исполнения наказаний Минюста России в 1998-2004 годах, а затем до 2006 года был замминистра юстиции.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!