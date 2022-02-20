Россия и Белоруссия продлят совместные учения. Причиной этого названо обострение ситуации в Донбассе

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 🌸 ❤️ 🌸 Любовь победит. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Россия и Белоруссия продлят совместную проверку сил реагирования из-за обострения ситуации в Донбассе. Об этом сообщает Минобороны Белоруссии.

Как заявил глава ведомства Виктор Хренин, в ходе проверки будут «тщательно проработаны этапы обороны», которые не были охвачены во время предыдущего этапа учений.

По словам Хренина, основная цель учений осталась неизменной — это «обеспечение адекватного реагирования и деэскалации военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ».

Совместные учения на территории Белоруссии должны были продолжаться с 10 по 20 февраля.

В США заявляли, что Россия может воспользоваться учениями, чтобы начать вторжение на Украину. Москва это отрицала, подчеркивая, что войска после учений будут отведены на территорию РФ.

Ваша помощь важна. А любовь победит Yeah! Yeah! Yeah!