Перейти к материалам
Кнопка любви

Королева Елизавета II заболела ковидом

Источник: BBC News

У королевы Великобритании Елизаветы II выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил Букингемский дворец.

У 95-летней королевы наблюдаются легкие симптомы ОРВИ. Уже на следующей неделе она планирует продолжить выполнение своих обязанностей.

Как отметили представители королевы, она контактировала со своим старшим сыном, принцем Чарльзом. О том, что у него выявлен коронавирус, сообщалось десять дней назад.

Читайте также

Вы говорите, что омикрон опасен, как и другие штаммы. Но почти все вокруг болеют легко. Как же так? Объясняем на картинках с человечками и воображаемом городе, где живут одни дети

Читайте также

Вы говорите, что омикрон опасен, как и другие штаммы. Но почти все вокруг болеют легко. Как же так? Объясняем на картинках с человечками и воображаемом городе, где живут одни дети

Ваша помощь важна. А любовь победит

Yeah! Yeah! Yeah!
Реклама