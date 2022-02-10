Принц Чарльз заразился коронавирусом

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Принц Уэльский Чарльз, старший сын королевы Великобритании, заболел коронавирусной инфекцией.

«Сегодня утром принц Уэльский сдал положительный тест на COVID-19 и сейчас находится на самоизоляции», — сообщает в твиттере его пресс-служба.

Ближайшие мероприятия с участием принца Чарльза, в частности его поездка в Винчестер, отменены.

Состояние здоровья 73-летнего принца не уточняется. В марте 2020 года Чарльз уже сдавал положительный тест на ковид, тогда у него наблюдались легкие симптомы заболевания.

Накануне стало известно, что коронавирусом также заразились королева Дании Маргрете II и король Испании Филипп VI.

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