Королева Дании и король Испании заразились коронавирусом

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Королева Дании Маргрете II и король Испании Филипп VI заразились коронавирусом. Об этом сообщили пресс-служба датского и испанского королевских дворов.

81-летняя Маргрете сдала положительный тест на коронавирус 8 февраля. У нее наблюдаются легкие симптомы ковида, сообщил королевский двор. Маргрете отложила запланированный отдых в Норвегии и изолировалась в своей резиденции — королевском дворце Амалиенборг в Копенгагене.

54-летний король Испании Филипп сдал тест на ковид 9 февраля — после того, как ночью у него проявились легкие симптомы заболевания. Он отправился на семидневную самоизоляцию в своей резиденции. У других членов его семьи симптомов ковида нет, заявила пресс-служба королевского двора.

Дания с 1 февраля отменила все внутренние ограничения, введенные из-за коронавируса. В правительстве объяснили это высоким уровнем вакцинации среди датчан (две дозы вакцины получил 81% населения страны), а также низким числом госпитализаций. В Испании с 10 февраля отменяют обязательное ношение масок на улице.

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