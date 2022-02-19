На учениях в России под руководством Путина запустили баллистические и крылатые ракеты

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Вооруженные силы России 19 февраля провели под руководством президента РФ Владимира Путина учения сил стратегического сдерживания. Он наблюдал за учениями из ситуационного центра в Кремле вместе с Александром Лукашенко.

В пресс-службе президента РФ сообщили, что в учениях участвовали Воздушно-космические силы (ВКС), Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный флот и Черноморский флот.

В ходе учений военные провели пуски различных типов ракет:

ВКС запустили гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал»;

корабли и подлодки Северного и Черноморского флотов запустили крылатые ракеты «Калибр» и гиперзвуковую ракету «Циркон» по мишеням в море и на суше;

на полигоне Капустин Яр в Астраханской области провели пуск крылатой ракеты наземного базирования «Искандер»;

с космодрома «Плесецк» произвели пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» по полигону «Кура» на Камчатке;

стратегические ракетоносцы Ту-95мс выпустили крылатые ракеты воздушного базирования по целям на полигонах «Пембой» в Коми и «Кура»;

из акватории Баренцева моря с атомного подводного крейсера «Карелия» осуществили пуск баллистической ракеты «Синева» по полигону «Кура».

В Кремле сообщили, что задачи учений выполнены в полном объеме: «Все ракеты поразили назначенные цели, подтвердив заданные характеристики».

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Учения с пусками баллистических и крылатых ракет прошли одновременно с масштабными маневрами, которые Минобороны РФ проводит уже несколько недель в разных частях страны и с участием практически всех военных округов и флотов. Также продолжаются совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022».

Россия с осени 2021 года наращивает войска у границ с Украиной. По оценке США, у границ сосредоточены 150 тысяч российских военных. Западные страны допускают, что Россия может в ближайшие дни начать вторжение в Украину, официальная Москва это отрицает. На фоне обострения вокруг Украины из самопровозглашенных республик Донбасса начали эвакуировать женщин и детей в Ростовскую область России. В ДНР и ЛНР объявлена всеобщая мобилизация.

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Конфликт вокруг украины

В Ростовской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за массовой эвакуации жителей Донбасса. Джо Байден утверждает, что Путин окончательно решил напасть на Украину Главное к утру 19 февраля

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