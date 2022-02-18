У берегов Греции загорелся пассажирский паром. 290 пассажиров и членов экипажа эвакуировали на шлюпках

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В Ионическом море, неподалеку от острова Корфу загорелся паром « », на борту которого находились . Об этом сообщает греческое издание Skai.gr со ссылкой на Министерство судоходства Греции.

Паром следовал из греческого порта Игуменица в итальянский Бриндизи. Пожар, причина которого пока не известна, произошел на палубе третьего этажа рано утром, вскоре после отплытия. Издание Proto Thema опубликовало кадры охваченного пламенем и дымом парома.

Φωτιά σε πλοίο κοντά στην Κέρκυρα Proto Thema

Пассажиры и члены экипажа покинули паром на спасательных шлюпках. Теперь их эвакуируют на остров Корфу. В спасательной операции участвуют катера береговой охраны, несколько частных судов и три вертолета.

По словам губернатора Ионических островов, один из прибывших на Корфу пассажиров парома получил легкие травмы.

По предварительной информации, россиян на «Евроферри Олимпия» не было, сообщил РИА Новости представитель посольства России в Греции.

Сам паром продолжает гореть. К нему направлены буксиры и пожарные катера.

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