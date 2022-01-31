Во время шторма в Северном море с якоря сорвало сухогруз. Он врезался в танкер, а потом — в морскую электростанцию
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В Северном море у побережья Нидерландов сухогруз «Джульетта Д» столкнулся с танкером «Печора Стар» и восемь часов дрейфовал, потеряв управление. Об этом сообщила береговая охрана Нидерландов.
Оба судна находились на якорной стоянке в бухте порта Эймёйден. Утром 31 января во время шторма «Корри» якорь 190-метровой «Джульетты Д» сорвало, из-за чего судно врезалось в танкер.
После столкновения «Джульетта Д» потеряла управление и начала дрейфовать вдоль берега, а затем столкнулась с опорой строящейся морской ветряной электростанции Hollandse Kust Zuid. После первого удара в корпусе грузового судна образовалась пробоина, через которую внутрь стала поступать вода.
По тревоге были подняты несколько спасательных шлюпок и вертолетов. В результате операции эвакуировали всех членов экипажа «Джульетты Д» — это 18 человек. О пострадавших не сообщается. К сухогрузу, потерявшему управление, отправили два буксира.