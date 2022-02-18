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Актер Борис Невзоров умер от коронавируса

Источник: РИА Новости

Умер актер Борис Невзоров. Об этом сообщает РИА Новости.

Невзорову было 72 года. Причиной его смерти стал коронавирус.

Фильмография Невзорова насчитывает более ста фильмов и телесериалов. Среди наиболее известных работ с его участием — ,«Каменская», «Марш Турецкого», «Дурак», «Майор», «Найти и обезвредить», «Маршал революции».

В 2011 году Невзоров стал народным артистом России.

За свою карьеру Невзоров выступал на сцене Московского Нового драматического театра, Театра имени Моссовета, Московского драматического театра имени Станиславского. С 2005 года он входил в труппу Малого театра.