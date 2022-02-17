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В Саудовской Аравии объявление о найме на работу 30 женщин в качестве машинистов поездов, первых в истории страны, привлекло более 28 тысяч претенденток. Об этом сообщила испанская железнодорожная компания Renfe, отвечающая за эксплуатацию скоростных поездов между Меккой и Мединой.

Компания получила столько заявок за один месяц. После онлайн-тестирования, во время которого оценивали академическую успеваемость и знание английского языка, число кандидаток сократилось вдвое — до 14 тысяч человек.

К середине марта компания отберет 30 кандидаток. После года обучения женщины станут управлять поездами между Меккой и Мединой — по этому маршруту ежегодно путешествуют миллионы мусульманских паломников.

До недавних пор жительницы Саудовской Аравии могли работать учителями или медицинскими работниками, сообщает «Аль-Джазира». В последние годы правительство провело ряд реформ, в результате которых доля женщин среди всех работников страны к концу 2020 года выросла до 33%. Тем не менее, мужчины по-прежнему занимают большинство постов, особенно в государственном секторе.

В последние годы в Саудовской Аравии разрешили женщинам водить автомобиль, ездить за границу без разрешения мужчин, ходить на футбольные матчи, служить в армии. Несмотря на крупные социальные реформы, пишет BBC News, саудовские женщины не могут без разрешения опекуна-мужчины выйти замуж, покинуть тюрьму или получить определенные медицинские услуги.

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