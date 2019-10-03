В Саудовской Аравии женщинам разрешили служить в армии, но в звании не выше сержанта

Власти Саудовской Аравии впервые в истории страны разрешили женщинам служить в вооруженных силах, сообщает Gulfnews со ссылкой на издание Asharq Al Awsat (на арабском языке).

Женщины смогут получать звания от рядового до сержанта в основных родах войск, в том числе в ВВС и на флоте.

Ранее женщинам, в рамках проводимых в Саудовской Аравии реформ, уже разрешили работать в спецподразделениях, в том числе по борьбе с наркотиками.

За последние несколько лет в Саудовской Аравии был снят ряд ограничений, действовавший в отношении женщин. Например, им разрешили посещать футбольные матчи (их пускают на специальные «семейные трибуны»), водить автомобиль (с разрешения мужа или опекуна), а также получать паспорт и выезжать за границу без разрешения родственников мужского пола.

Правозащитники, в свою очередь, считают такие реформы недостаточными. Женщины в Саудовской Аравии, указывают они, по-прежнему лишены многих базовых для современного общества прав.