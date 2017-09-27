Женщинам в Саудовской Аравии разрешили водить. Но они по-прежнему должны спрашивать разрешения у мужчин

Король Саудовской Аравии Салман 26 сентября объявил, что с июня 2018 года местные женщины смогут получать водительские права и законно садиться за руль. Королевство — единственная страна в мире, где женщинам официально запрещено водить машины. Решение короля Салмана, впрочем, не означает полной либерализации — чтобы пользоваться автомобилем, женщине по-прежнему нужно будет спрашивать разрешения у мужчины.

Борьба за автомобильные права

В Саудовской Аравии с 1950-х женщинам запрещено водить. Одно из самых консервативных обществ в мире придерживается ваххабизма, относительно нового движения в исламе, которое отвергает многие современные трактовки религии и предписывает верить так, как верили первые последователи пророка Мохаммеда.

Согласно религиозным и культурным обычаям в Саудовской Аравии женщины имеют значительно меньше прав, чем мужчины: в международных рейтингах равноправия королевство обычно занимает последние места. Показания женщины в суде считаются менее весомыми, чем мужчин, они не могут работать вместе с мужчинами — да и просто находиться с ними в одном общественном пространстве, если это не больница или банк. Не поощряется, если женщина выходит на улицу одна, а не в сопровождении подруг или близких мужчин — супруга или братьев.

Запрету на вождение находят множество объяснений. Одно из них заключается в том, что вождение якобы негативно сказывается на репродуктивной системе женщины; другое — что таковы традиции местного общества; также есть версия, что вождение дает женщинам слишком много свободы, позволяет чаще выходить из дома и взаимодействовать с другими мужчинами. Один местный религиозный деятель даже говорил, что женщины недостаточно умны, чтобы водить, но ему после таких заявлений запретили совершать богослужения.

Первые протесты против запрета на вождение начались в ультраконсервативном королевстве в 1990 году, когда 47 женщин проехались по улицам Эр-Рияда. Все они умели водить и имели права, выданные в других странах. Инцидент вызвал волну протестов в Саудовской Аравии, женщин задержали и отпустили только после того, как их мужья или отцы поручились, что больше они садиться за руль не будут.

Подобные акции, но не столь массовые, происходили и позднее, однако до сих пор ни к каким результатам не приводили. Последняя из них случилась в 2014-м, когда правозащитница Лоуджан Хатлуль сняла видео о том, как едет на автомобиле. Ей дали 73 дня ареста.

Наконец, согласно решению короля Салмана, с июня 2018 года женщины смогут получать права и садиться за руль, и никто их за это не арестует. До 2013-го женщинам было запрещено ездить даже на велосипеде.

Опекуны женщин

Права женщин ограничены в Саудовской Аравии не только законодательно. Согласно общественному укладу, у каждой женщины существует опекун — отец, брат или муж, который принимает за нее важные решения. Опекуном может выступать даже сын. Фактически, женщина в саудовском обществе имеет столько же прав, сколько и ребенок; до недавнего времени им даже не выдавали собственных документов, а вписывали в документы опекуна.

К примеру, свидетельство о браке подписывает не женщина, а ее отец или другой опекун, без решения мужчины женщинам нельзя получить загранпаспорт, поехать за рубеж на отдых или на учебу, снять квартиру и многое другое. В последнее время ситуация немного улучшилась: теперь женщины, скажем, могут поступить в институт по собственной воле — и устроиться на работу. Многие из этих запретов официально не прописаны.

Система опекунства не первый год критикуется международными правозащитными организациями, в том числе Human Rights Watch, а также жительницами Саудовской Аравии, которые в 2016 году собрали несколько десятков тысяч подписей под петицией с требованием отменить опекунство. Хала аль-Досари, одна из авторов петиции, в статье для The Guardian отмечала, что женщин считают в Саудовской Аравии людьми второго сорта.

Имеются в Саудовской Аравии и сторонницы традиционного уклада. Например, активистка Роуда Юсеф, напротив, собирала подписи под петицией о сохранении системы опекунства. Она утверждает, что противники этой системы ничего не понимают в саудовском обществе и пытаются насаждать западные ценности, чуждые Саудовской Аравии. Она и другие женщины, поддерживающие систему опекунства, говорят, что опекуны действительно знают, что лучше для них, а также отмечают, что необходимость иногда спрашивать у мужчины разрешения никак не ограничивает их свободу.