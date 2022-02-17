Муниципальный депутат Александр Закускин вновь извинился перед чеченкой, которой распылил перцовый газ в лицо. На этот раз лично

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Глава Мещанского района Москвы Александр Закускин еще раз извинился перед уроженкой Чечни Салимой Юсупхаджиевой, которой он распылил в лицо перцовый газ.

На этот раз Закускин лично принес извинения, преподнес ей цветы и корзину фруктов, а также пожелал счастья и здоровья.

«Я всю ситуацию переосмыслил, действительно, не должен был так поступать. Вы — ровесница моей мамы. Вам — счастья, здоровья. Поправляйтесь. Надеюсь, что вы меня простите», — говорит Закускин в ролике, который опубликовало информагентство «Чечня сегодня».

Юсупхаджиева приняла его извинения. «Я очень рада, что справедливость восторжествовала. Я как многодетная мать, а вы мне годитесь как сын. Я вам прощаю. Но с женщиной так относиться нельзя», — сказала она в ответ.

Закускин навестил Салиму Юсупхаджиеву Чечня Сегодня

Глава Совета депутатов муниципального округа Мещанский в Москве, член партии «Единая Россия» Александр Закускин 10 февраля распылил из баллончика перцовый газ в лицо Салиме Юсупхаджиевой, которая нелегально торговала возле Московской соборной мечети на проспекте Мира (расположена в Мещанском районе). Муниципальный депутат также пригрозил ей депортацией, хотя Юсупхаджиева — гражданка России. Юсупхаджиева обратилась к врачам, которые диагностировали ожог конъюнктивы и роговицы первой степени.

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После того, как стало известно о произошедшем Закускину по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова позвонил депутат Госдумы Адам Делимханов. Делимханов назвал муниципального депутата «уродом», заявил, что не считает его мужчиной, а также сказал, что «такие единороссы портят нам все». Закускин попытался оправдаться и согласился принести публичные извинения. Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев сообщил, что подготовил обращение на имя генпрокурора России из-за случившегося, один из депутатов муниципального округа Мещанский начал процесс смещения Закускина с поста главы округа.

Подробнее о произошедшем В Москве муниципальный депутат Александр Закускин распылил перцовый газ в лицо 69-летней чеченке. После звонка Адама Делимханова он извинился

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