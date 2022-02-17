Минобороны сообщило о возвращении армии Западного военного округа с учений. Госдеп утверждает, что Россия продолжает наращивать войска у границ Украины

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 🌸 ❤️ 🌸 Любовь победит. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Подразделения танковой армии и бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа РФ отправились в пункты постоянной дислокации после завершения учений. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Ведомство распространило кадры отправки железнодорожного эшелона с большим количеством бронетехники. Это происходит в заснеженной местности в темное время суток.

В заявлении Минобороны не указывается регион, из которого возвращаются военные. Отмечается лишь, что танковую технику перевозят на расстоянии около одной тысячи километров.

В свою очередь военные из бригады материально-технического обеспечения совершили марш протяженностью около 900 километров от полигона плановых учений до пункта постоянной дислокации, рассказали в Минобороны.

Накануне в ведомстве также отчитались о завершении учений войск Южного военного округа в Крыму.

Тем временем представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что несмотря на публикацию видео Минобороны о возвращении армии с учений Россия не только не идет на деэскалацию ситуации вокруг Украины, но и продолжает сосредоточивать войска на границе со страной. По оценкам Госдепа, Москва сосредоточила на границах уже более 150 тысяч военнослужащих, увеличив за последние дни присутствие на семь тысяч человек.

Страны Запада с осени говорят о сосредоточении российских войск на границах с Украиной и возможном вторжении Москвы в соседнее государство. Одной из неофициальных дат нападения называлось 16 февраля. Москва объясняет перемещение своих войск учениями и утверждает, что ни на кого нападать не собирается. На фоне напряженности вокруг Украины Кремль инициировал с США и НАТО переговоры о гарантиях безопасности в Европе.

Читайте также

Немецкие журналисты дважды спросили Путина, будет ли война в Европе. Вот что он ответил

Читайте также

Немецкие журналисты дважды спросили Путина, будет ли война в Европе. Вот что он ответил

Ваша помощь важна. А любовь победит Yeah! Yeah! Yeah!