FT: Великобритания собирается отменить программу «золотых виз»

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Великобритания намерена в течение нескольких недель отменить программу выдачи виз инвестора, так же известных как « », после призывов остановить поток «грязных денег» в страну на фоне кризиса вокруг Украины. Об этом сообщает The Financial Times.

Сторонники министра внутренних дел Великобритании Прити Патель заявили изданию, что она добивается отмены всей программы из опасений, что визы могут использоваться для отмывания незаконных средств. Правительственные чиновники подтвердили The Financial Times, что планы по отмене виз разрабатываются.

В самом МВД напомнили, что уже вносили в правила получения виз инвестора в 2015-м и 2019-м годах в рамках борьбы с отмыванием денег, и не исключили дальнейших изменений.

«В рамках работы по предотвращению коррупции мы пересматриваем все визы инвесторов 1-го уровня, выданные до проведения этих реформ, и сообщим о наших выводах в надлежащее время», — заявили в ведомстве.

Программа выдачи «золотых виз» находится на пересмотре с 2018 года, после ухудшения отношений России и Великобритании на фоне Сергея Скрипаля.

В том же году британские власти пообещали проверить обстоятельства выдачи «золотых виз» 700 гражданам России в 2008-2015 годы. По данным The Financial Times, правительство должно опубликовать результаты этой проверки до апреля.

С сентября 2020-го по сентябрь 2021-го правительство Великобритании выдало 798 «золотых виз», 82 из которых получили россияне, 210 — граждане Китая.

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