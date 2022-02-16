В США от ВИЧ впервые вылечили женщину

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В США женщину вылечили от ВИЧ-инфекции после трансплантации стволовых клеток. Об этом пишет Reuters. Статья в рецензируемом научном журнале с описанием этого случая пока не вышла, ученые лишь представили доклад на конференции по ретровирусам и оппортунистическим инфекциям в Денвере.

Помимо ВИЧ, у женщины «средних лет и смешанной расы» был лейкоз. В 2017 году ей провели трансплантацию стволовых клеток, взятых из пуповинной крови от донора с генетической мутацией, блокирующей проникновение ВИЧ в клетки. Спустя три года после этого женщина перестала принимать антиретровирусную терапию, а затем вирус в организме перестал обнаруживаться.

При этом, в отличие от двух других случаев, когда от ВИЧ пациентов удавалось вылечить с помощью пересадки костного мозга от доноров, у женщины не развились побочные эффекты, когда донорские клетки атакуют реципиента после трансплантации.

Как отмечает агентство, это первый случай в истории, когда от болезни вылечили женщину. Все предыдущие случаи излечения были связаны с мужчинами.

Первым человеком, вылеченным от ВИЧ, стал в 2007 году американец Тимоти Браун. После этого сообщалось об излечении еще двух мужчин. Ученым известны также два случая, когда женщины смогли побороть ВИЧ-инфекцию без медикаментозной помощи.

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