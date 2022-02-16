Украина запросила помощь у НАТО на случай «масштабных чрезвычайных ситуаций», которые могут затронуть мирное население

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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям запросила международную помощь у Евроатлантического координационный центра реагирования на стихийные бедствия и катастрофы ( ). Об этом сообщается на сайте НАТО.

Украинское ведомство готовится к «крупномасштабным чрезвычайным ситуациям различного характера, которые могут затронуть мирное население», говорится в сообщении.

В списке оборудования и техники, которые запросила Украины, 78 пунктов. В том числе бульдозеры, тракторы, надувные лодки, машины для разминирования, средства поиска взрывных устройств, аппаратуру для связи, костюмы химзащиты и медикаменты.

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Власти США допускают, что Россия может начать вторжение в Украину «в любое время, в том числе во время Олимпийских игр», которые завершатся 20 февраля. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что вторжение может начаться 16 февраля.

Россия неоднократно отрицала подозрения в подготовке нападения. В Кремле назвали «маниакальным информационным безумием» сообщения западных СМИ о предполагаемых датах «российского вторжения» в Украину.

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