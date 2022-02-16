Семья оператора Галины Хатчинс, погибшей на съемках фильма «Ржавчина», подала в суд на Алека Болдуина

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Семья оператора Галины Хатчинс, которую Алек Болдуин случайно застрелил на съемочной площадке фильма «Ржавчина» («Rust»), подала в суд на актера, сообщает Associated Press.

Иск от имени мужа и девятилетнего сына Хатчинс был подан в окружной суд штата Нью-Мексико. Помимо Болдуина ответчиками по нему проходят помощник режиссера Дэвид Холлс, директор картины Кэтрин Уолтерс, оружейник Ханна Гутьеррес Рид и поставщик оружия Сет Кенни.

В иске утверждается, что ответчики были в курсе проблем с безопасностью, в том числе трех предыдущих случайных выстрелов на площадке, но проигнорировали жалобы. По мнению представителей семьи Хатчинс, к ее гибели привели «безрассудное поведение и меры по сокращению издержек».

Любое утверждение о том, что Болдуин вел себя безрассудно, является ложным, заявил адвокат актера и других ответчиков. По его словам, члены съемочной группы полагались на заявления двух специалистов, ответственных за проверку оружия, о том, что оно безопасно.

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Оператор Галина Хатчинс погибла на съемочной площадке фильма «Ржавчина» в октябре 2021 года. Тогда же был ранен режиссер Джоэл Соуса. Считается, что исполнитель главной роли Алек Болдуин случайно выстрелил в их сторону из оружия, которое было использовано как реквизит, но оказалось заряжено боевыми патронами.

После случившегося Болдуин заявлял, что не знает, как боевой патрон оказался на площадке, а сам он не нажимал на спусковой крючок.

Из-за стрельбы на съемках «Ржавчины» было подано еще как минимум четыре иска, однако этот первый напрямую связанный с погибшей Галиной Хатчинс.