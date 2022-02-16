NYT: в допинг-пробе Камилы Валиевой нашли три препарата для сердца. Запрещен только один из них

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Лаборатория в Стокгольме, проверявшая допинг-пробу 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, обнаружила три препарата, которые могут использовать для лечения заболеваний сердца. Об этом сообщила газета The New York Times, ссылаясь на судебные документы и слова источника, участвовавшего в слушаниях .

Помимо триметазидина, который входит в список запрещенных препаратов, в допинг-пробе выявили разрешенные гипоксен и L-карнитин. NYT указывает, что Валиева сообщала антидопинговым службам о двух последних упомянутых препаратах.

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт сказал изданию, что эти вещества могли применять в комбинации для «повышения выносливости, снижения утомляемости и повышения эффективности использования кислорода».

Мать спортсменки Алсу Валиева говорила на слушаниях в Спортивном арбитражном суде, что ее дочь принимала гипоксен из-за «отклонений» в работе сердца. Обнаружение триметазидина мать фигуристки объясняла тем, что это вещество принимал дедушка спортсменки, который ежедневно сопровождал ее на тренировки.

Спортивный врач Валентин Беляевский в беседе с ТАСС сказал, что в спортивной медицине часто встречается использование гипоксена и L-карнитина. По его словам, гипоксен — это «старый советский препарат», который «бесполезен». Он допустил, что спортсменке его назначил «какой-то не очень современный в научном плане специалист». Врач утверждает, что L-карнитин также не влияет на результат спортсменов: «Можно хоть литрами его пить, ничего не произойдет».

15 февраля Камила Валиева заняла первое место по итогам выступлений фигуристок в короткой программе в личном турнире на Олимпиаде. 17 февраля фигуристки выступят с произвольной программой.

В Международном олимпийском комитете отказались проводить церемонию награждения фигуристок, если Валиева займет одно из призовых мест. В МОК заявили, что результаты всех соревнований с ее участием на Играх будут считаться предварительными, «учитывая дальнейшее расследование».

Ранее МОК отложил на неопределенный срок церемонию награждения победителей и призеров командных соревнований по фигурному катанию. Российские спортсмены заняли в соревнованиях первое место, следом идут США, Япония и Канада.

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