Алина Паш отказалась представлять Украину на «Евровидении». Причиной стала ее поездка в Крым

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Украинская певица Алина Паш, победившая в национальном отборе на «Евровидение — 2022» от Украины, отказалась представлять страну на конкурсе. Об этом она заявила в своем инстаграме.

Я не хочу этой виртуальной войны и хейта. Главная война сейчас — это внешняя, пришедшая в мою страну в 2014 году. Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе «Евровидение». К сожалению. Мне правда очень жаль.

После победы Паш на национальном отборе на «Евровидении» в интернете обратили внимание, что певица была внесена в базу «Миротворец» из-за посещения Крыма в 2015 году. Певица говорила, что ездила туда на свадьбу знакомых и пересекла границу с Крымом со стороны Украины.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ), которая проводит отбор на «Евровидение», заявила, что команда Паш предоставила справку о законном пересечении границы. Но пограничная служба Украины заявила, что не выдавала такой документ. После этого в НОТУ допустили дисквалификацию Паш с «Евровидения».

Сама Паш пояснила, что справку НОТУ передавал член ее команды, «который пытался получить [подтверждение от пограничной службы] как можно быстрее и выбрал не тот путь». Паш лично обратилась в пограничную службу; судя по опубликованному ею документу, ведомство не предоставило данные о ее поездке в Крым, так как не хранит подобную информацию дольше пяти лет.

Одно из условий отбора на «Евровидение» от Украины — участник отбора не должен посещать Крым с нарушением украинского законодательства.

В 2022 году «Евровидение» пройдет 10-14 мая в Турине. Победителем прошлогоднего конкурса стала итальянская рок-группа Måneskin. Представительница России Манижа заняла девятое место. Кто выступит на конкурсе от России в Турине, пока неизвестно.

В 2019 году отбор на «Евровидение» от Украины выиграла певица Maruv. однако организаторы отбора отказались отправлять ее на конкурс из-за ее гастролей по России. После этого несколько других финалистов отбора заявили, что не поедут на «Евровидение», и Украина отказалась от участия в конкурсе.

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