Власти Петербурга сообщили, что город достиг 100% коллективного иммунитета к ковиду

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 🌸 ❤️ 🌸 Любовь победит. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал, что город достиг стопроцентного коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции.

«Если говорить о коллективном иммунитете, то, согласно дашборду [информационная панель, на которой собраны данные] министерства здравоохранения, мы достигли 100%», — заявил чиновник. Он уточнил, что в этих данных учитываются как переболевшие жители города, так и те, кто прошел вакцинацию.

Всего, по словам Сарана, полный курс вакцинации в Петербурге прошли 3,14 миллиона человек, включая 2,4 тысячи детей, ревакцинированы — 240 тысяч человек. При этом на сайте администрации города говорится, что полностью вакцинированы только 2,9 миллиона человек.

Любовь победит. С вашей помощью Мы знаем, что справиться с новостями бывает непросто. Поэтому, рассказывая вам о тревожных событиях в России и мире, мы стараемся говорить не только о проблемах, но и о том, как их можно решить. И конечно, мы не верим в войну. Мы верим в любовь. Пожалуйста, поддержите «Медузу» прямо сейчас. Не откладывайте это на потом.

По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», по состоянию на 11 февраля в Петербурге были полностью вакцинированы почти 3,3 миллиона человек, а уровень коллективного иммунитета достигал 85,8%.

Ранее в комитете здравоохранения Петербурга объяснили расхождение федеральных и городских данных по вакцинации тем, что федеральная статистика учитывает сотрудников Минобороны, МЧС, ФМБА, которые «получали вакцину отдельно и учет их велся отдельно».

Читайте также

Не колу разливаем Россия одной из первых в мире сделала эффективную вакцину от ковида — но на Западе «Спутник V» так и не получил признания. Расследование «Медузы»

Читайте также

Не колу разливаем Россия одной из первых в мире сделала эффективную вакцину от ковида — но на Западе «Спутник V» так и не получил признания. Расследование «Медузы»

Ваша помощь важна. А любовь победит Yeah! Yeah! Yeah!