В Украине перестали открываться сайты Минобороны и Вооруженных сил. Сбои есть в работе приложений «Приватбанка» и «Ощадбанка»

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Сбои наблюдаются в работе официальных сайтов Минобороны и Вооруженных сил Украины, а также мобильных приложений банков, сообщают «Громадське» и «Украинская правда».

При попытке перейти на сайты военных ведомств пользователи получают уведомления, что страницы недоступны. Клиенты двух государственных банков — «Приватбанка» и «Ощадбанка» — жалуются, что у них не получается зайти в приложения или провести операции.

Центр информационной безопасности Украины подтвердил, что приложение «Приватбанка», сайты Минобороны и ВСУ подвергаются DDoS-атаке. При этом ведомство со ссылкой на банк заверило, что угрозы для средств клиентов финансового учреждения нет. Центр информбезопасности также подтвердил сбои в «Ощадбанке».

Обновлено. Около 21:30 Госспецсвязь Украины сообщила, что работа сайтов «Приватбанка» и «Ощадбанка» восстановлена.

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В середине января произошла масштабная атака примерно на 70 правительственных сайтов Украины. При этом никакие данные не были похищены, контент не был поврежден, а работа сайтов была восстановлена через несколько часов.

Служба безопасности Украины сообщала о следах, свидетельствующих о возможной причастности к атаке хакеров, связанных с российскими спецслужбами. По словам замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Демедюка за кибератакой могли стоять хакеры из группировки UNC1151, связанной с белорусскими разведслужбами.

Россия свою причастность к атаке на правительственные сайты Украины отрицала, называя обвинения «бездоказательными».

Подробнее об атаке на госсайты Украины

Украина сообщила о крупной кибератаке на сайты государственных ведомств Она не нанесла почти никакого ущерба, но Россию могут наказать за нее реальными санкциями

Подробнее об атаке на госсайты Украины

Украина сообщила о крупной кибератаке на сайты государственных ведомств Она не нанесла почти никакого ущерба, но Россию могут наказать за нее реальными санкциями

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