«Украинцы во всем винят Россию, даже в плохой погоде у себя». Песков опроверг причастность России к кибератакам на государственные сайты Украины

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Россия непричастна к кибератакам на правительственные сайты Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отрывок интервью представителя Кремля телеканалу CNN в своем твиттере опубликовало издание The Hill.

В Кремле знают о ситуации из СМИ и считают, что это очередное бездоказательное обвинение, рассказал Песков. «Мы считаем это продолжением очередного бездоказательного обвинения в адрес России. Мы почти что привыкли к тому, что украинцы во всем винят Россию, даже в плохой погоде у себя», — заявил пресс-секретарь российского президента.

По словам Пескова, Москва считает ложными обвинения в подготовке провокации в Украине, пока власти США, заявляющие об этом, не представят доказательств. «Знаете, мы живем в мире фейковых обвинений или фейковых новостей, в мире лжи. Пока это как-то не доказано чем-то, но чем-то видимым или чем-то очевидным, мы будем продолжать <…> считать, что это фейковые новости и ложные обвинения», — сказал представитель Кремля.

Комментируя с США и НАТО, Песков отметил, что хотя сторонам удалось достичь «некоторого понимания», они остаются на «совершенных разных путях», и это «вызывает беспокойство».

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В ночь на 14 января на сайты правительства Украины произошла масштабная атака. По данным СБУ, всего было атаковано около 70 сайтов, в том числе ресурсы украинского МИДа и Минобразования. При этом никакие данные не были похищены, контент не был поврежден, работа сайтов была восстановлена через несколько часов.

Кто совершил нынешнюю кибератаку, власти Украины и их союзники пока прямо не сообщили, но намекнули, что к этому могут быть причастны хакеры, связанные с российскими спецслужбами. Идет расследование случившегося.

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