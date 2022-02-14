В Китае из сериала «Друзья» вырезали сцены, связанные с сексом и однополыми отношениями. Слово «лесбиянка» в субтитрах осталось без перевода
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Китайские цензоры вырезали из американского сериала «Друзья» сцены, где были упомянуты секс и однополые отношения. Об этом сообщило издание South China Morning Post (SCMP).
Крупнейшие китайские стриминговые платформы начали транслировать сериал «Друзья» 11 февраля. Цензура затронула как минимум первый сезон сериала.
В частности, из него вырезали упоминания о гомосексуальности Кэрол Уиллик — первой жены одного из главных героев сериала Росса Геллера. Во втором эпизоде сериала осталось упоминание слова «лесбиянка» на английском, но в китайских субтитрах это слово не перевели.
Также из десятого эпизода вырезали сцену поцелуя между двумя из шести главных героев — Джо Триббиани и Чендлером Бингом. Кроме того, в 24-м эпизоде первого сезона фразу «множественные оргазмы» в китайских субтитрах перевели как «женщины бесконечно сплетничают».
Как отмечает SCMP, в Китае зрители привыкли к цензуре иностранных фильмов и сериалов, но масштабы цензуры в «Друзьях» вызвали обсуждение в соцсетях. 11 февраля эта тема стала первой в трендах сервиса микроблогов Weibo. Позднее хэштег о цензуре в «Друзьях» пропал из поиска в Weibo; по всей видимости, он тоже подвергся цензуре, предполагает SCMP.
Большинство эпизодов подвергшейся цензуре версии «Друзей» длятся около 21 минуты или меньше. Для сравнения, каждый эпизод в версии шоу для Netflix длится около 23 минут (англ. яз.).
Как пишет SCMP, в 2012-2018 годах лицензию на трансляцию «Друзей» в Китае имел небольшой стриминговый сервис Sohu Video. Он показывал сериал без цензуры сцен, связанных с сексом и однополыми отношениями. Однако сейчас Sohu Video показывает ту же версию «Друзей, что и другие китайские стриминги.