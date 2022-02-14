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Кнопка любви

«Когда открываю инстаграм, я вижу, сколько добрых пожеланий». Камила Валиева впервые прокомментировала положительную допинг-пробу

Источник: Первый канал

Российская фигуристка Камила Валиева впервые прокомментировала допинговый скандал со своей положительной пробой. Интервью со спортсменкой показал «Первый канал».

Спортсменка заявила, что прошедшие дни были для нее очень сложными и что она «эмоционально устала». Она поблагодарила всех сторонников за поддержку.

Когда открываю инстаграм, я вижу, сколько добрых пожеланий и сколько веры. Я видела даже в Москве билборды «Камила, мы с тобой!» Это очень приятно. И в такое сложное время эта поддержка очень важна для меня.

Валиева также выразила надежду, что ей удастся настроиться на соревнования в женском одиночном катании и показать хороший результат.

Короткая программа у фигуристок на Олимпиаде будет проходить 15 февраля, произвольная — 17 февраля. Международный Олимпийский комитет объявил, что если Валиева займет одно из призовых мест, церемония награждения проводиться не будет.

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