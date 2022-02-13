Фигуристку Камилу Валиеву включили в список участниц короткой программы Олимпиады. Она выступит под 26-м номером

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Российская фигуристка Камила Валиева включена в стартовый лист участниц женской короткой программы в рамках индивидуальных соревнований на зимней Олимпиаде в Пекине.

По итогам жеребьевки россиянка выступит 26-й по счету. Ее соотечественницы Александра Трусова и Анна Щербакова выйдут на лед под номерами 28 и 29.

Всего в короткой программе, которая пройдет в Пекине 15 февраля, выступят 30 фигуристок. 24 из них квалифицируются на произвольную программу (она пройдет 17 февраля).

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7 февраля Камила Валиева выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в командном турнире фигуристов вместе с россиянами Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной, Александром Галлямовым, Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым. Церемония награждения победителей до сих пор не состоялась. Как выяснилось позднее, ее перенесли из-за положительного результата допинг-теста Валиевой. В пробе, взятой у фигуристки в конце декабря во время чемпионата России, нашли запрещенное вещество триметазидин.

Российское антидопинговое агентство отстранило Валиеву от соревнований, но 9 февраля фигуристка успешно оспорила это решение. Однако затем Международный олимпийский комитет подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд из-за допуска фигуристки к Олимпиаде. Заседание суда по делу Валиевой состоится 13 февраля. Его итоги будут оглашены на следующий день.

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