МОК оспорит допуск российской фигуристки Камилы Валиевой к Олимпиаде. В ее допинг-пробе нашли запрещенное вещество
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Международный олимпийский комитет (МОК) оспорит в Спортивном арбитражном суде (CAS) отмену отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой от Олимпиады в Пекине. Об этом сообщило Международное агентство допинг-тестирования (ITA), которое будет представлять МОК в суде.
ITA сообщило, что 25 декабря Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) взяло допинг-пробу у Валиевой во время чемпионата России по фигурному катанию. 8 февраля лаборатория Всемирного антидопингового агентства в Стокгольме сообщила, что в пробе нашли запрещенное вещество триметазидин (ранее об этом сообщалось только неофициально).
РУСАДА временно отстранило Валиеву от всех спортивных соревнований, включая Олимпиаду. Фигуристка оспорила это решение в дисциплинарном комитете РУСАДА. 9 февраля комитет отменил временное отстранение фигуристки. Мотивировка этого решения пока не раскрыта.
ITA сообщило, что вопрос об отстранении спортсменки решало именно РУСАДА, так как проба была взята не в период Олимпийских игр. Но МОК имеет право опротестовать это решение и решил данным правом воспользоваться.
Выездная панель CAS рассмотрит дело Валиевой в ближайшее время, так как 15 февраля спортсменка должна участвовать в соревнованиях по одиночному фигурному катанию среди женщин. Решение о том, получат ли российские фигуристы золото за командные соревнования, которые прошли 7 февраля и в которых участвовала Валиева, будет вынесено позже.
Обновлено. Олимпийский комитет России (ОКР) заявил, что «с учетом того, что положительная допинг-проба спортсменки была взята не во время Олимпийских игр, результаты спортсменки и результаты командного турнира во время Олимпиады не подлежат автоматическому пересмотру». ОКР также подчеркнул, что допинг-пробы, взятые у Валиевой в январе 2022 года и во время Олимпиады, дали отрицательный результат.
ITA подчеркивает, что госпожа Камила Валиева… является несовершеннолетней и, следовательно, «защищенным лицом» в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом (этот статус распространяется на лиц младше 16 лет). Ее имя или любое дело, с которым она может быть связана, не могут быть раскрыты публично. Видя, что некоторые средства массовой информации не предоставили ей такой же защиты и широко освещали ее дело на основе неофициальных данных… ITA признает необходимость предоставить официальную информацию в связи с повышенным общественным интересом (англ. яз.).