Умерла актриса Зинаида Кириенко, сыгравшая в фильмах «Тихий Дон» и «Любовь земная»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В возрасте 88 лет умерла народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко. Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов России.

Евгений Кассин, Александр Коньков / ТАСС

Ранее сын Кириенко рассказал, что 10 февраля ее доставили в больницу, где диагностировали инсульт. Кроме того, в больнице у актрисы взяли ПЦР-тест на коронавирус, который оказался положительным.

За свою карьеру Кириенко снялась более чем в 30 фильмах и сериалах. Среди ее самых известных работ роли Натальи Мелеховой в фильме «Тихий Дон» Сергея Герасимова и Ирины в картине «Судьба человека» Сергея Бондарчука. Также Кириенко сыграла в ленте «Любовь земная» и мини-сериале «Два капитана».

Зинаида Кириенко в фильме «Любовь земная» В жизни как в кино