В России впервые выявили более 200 тысяч случаев ковида за сутки

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На утро 11 февраля в России зарегистрированы 203 949 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает федеральный оперштаб. Это новый суточный максимум с начала пандемии.

Заболеваемость ковидом растет в России рекордными темпами 20 января на фоне распространения варианта омикрон. Единственный спад был зафиксирован 7 и 8 февраля.

Общее число заболевших достигло 13 731 794 человек.

За сутки по стране были госпитализированы 19 281 человек. Больше всего заболевших в Петербурге (+22070 человек за сутки), Москве (+18541) и Московской области (+8967).

Выздоровели в общей сложности 11 021 633 человека, в том числе 112 236 человек за последние сутки.

За последние 24 часа от вируса умерли 722 человека, а всего с начала наблюдений — 338 813 человек.