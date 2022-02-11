Совет Федерации изменил границу между Брянской и Калужской областями из-за села, в котором живут семь человек

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Совет Федерации одобрил частичное изменение границы между Брянской и Калужской областями. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты российского парламента.

Граница между регионами была изменена из-за села Желтянка, в котором живут семь человек. Село входит в состав Калужской области, но фактически было соединено с ней только грунтовой дорогой, которая проходит через территорию Брянской области. По этой причине дорогу и проложенную вдоль нее линию электропередачи не могли отремонтировать.

Калужская область получила земли вокруг Желтянки и передала Брянской области два других своих анклава в ее границах в виде лесных массивов. Площадь обмениваемых территорий составила по 22,3 гектара с каждой стороны.

Калужские власти сообщали, что жители Желтянки еще в 2018 году высказались за изменение границ. В 2021 году соглашение о новых границах подписали губернаторы Калужской и Брянской областей; его также одобрили заксобрания регионов.

Согласно Конституции России, вопросы утверждения изменения границ между регионами страны относятся к ведению Совета Федерации.

В 2018 году власти Чечни и Ингушетии заключили территориальное соглашение, в результате которого Ингушетия отдала около 26 тысяч гектаров земле Чечне, а получила взамен примерно тысячу. В республике начались протесты. Несколько десятков их участников были осуждены по статье о нападении на силовиков. Лидеры протеста получили от семи с половиной до девяти лет колонии.

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