Лидерам ингушского протеста против новой границы с Чечней дали от 7,5 до 9 лет колонии

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Кисловодский городской суд на выездном заседании в Ессентуках вынес приговор лидерам протестных акций, прошедших в Ингушетии в 2018-2019 годах, сообщает .

Максимальные сроки — по девять лет колонии — получили председатель Совета тейпов ингушского народа Малсаг Ужахов, член совета Ахмед Барахоев и глава Муса Мальсагов.

Глава организации «Выбор Ингушетии» Исмаил Нальгиев, руководитель Совета молодежных организаций Багаудин Хаутиев и председатель объединения «Опора Ингушетии» Барах Чемурзиев получили по восемь лет колонии. Замдиректора Мемориального комплекса жертвам репрессий Зарифа Саутиева получила семь с половиной лет колонии.

Лидеров ингушского протеста обвиняли в создании экстремистского сообщества и организации нападений на сотрудников правоохранительных органов. Решение судьи полностью совпало с теми сроками, которые запрашивал государственный обвинитель.

Осенью 2018 года в Ингушетии начались акции протеста против новой границы с Чечней. Самый крупный митинг прошел 26-27 марта 2019 года в Магасе, когда активисты потребовали отставки руководства Ингушетии. Митинги завершились столкновениями с силовиками. По данным следствия, пострадали 67 сотрудников правоохранительных органов. По делу о применении насилия к представителям власти осудили более 30 человек.

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