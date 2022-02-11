Российские хоккеисты одержали вторую победу на Олимпиаде, обыграв Данию

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Российские хоккеисты победили во втором матче группового турнира зимней Олимпиады в Пекине. Команда, выступающая под флагом Олимпийского комитета России, обыграла сборную Дании со счетом 2:0.

Первую шайбу на девятой минуте забросил Павел Карнаухов. Окончательный счет был установлен на 60-й минуте — Кирилл Семенов отправил шайбу в пустые ворота, когда датчане поменяли вратаря на шестого полевого игрока.

Это вторая победа россиян на турнире в Пекине. 9 февраля хоккейная сборная обыграла Швейцарию с минимальным счетом 1:0.

Финальный матч группового турнира против команды Чехии россияне, являющиеся действующими олимпийскими чемпионами, проведут 12 февраля.

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